In het verleden heeft ontwikkelaar Pysonix de fans van Rocket League vaker getrakteerd op skins gebaseerd op andere games of samengewerkt met andere grote namen. Zo kregen we enige tijd terug nog speciale Fornite content voorgeschoteld en dit keer krijgen spelers opnieuw een exclusieve skin voor hun auto. Ditmaal wordt Rocket League verrijkt met content uit de James Bond franchise.

Spelers kunnen namelijk hun auto omtoveren tot de klassieke Aston Martin waarmee de Britse superspion in de films te zien is. Het blijft overigens niet enkel bij de auto, want de ontwikkelaar belooft in de nabije toekomst nog meer James Bond gerelateerde items in de game te stoppen.