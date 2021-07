Electronic Arts heeft al aardig wat laten weten over wat we van Battlefield 2042 kunnen verwachten en tot nu toe ziet het er allemaal goed uit. Er is echter ook wat minder goed nieuws te melden. De game zal bij de lancering namelijk twee modi missen.

Justin Wiebe, Senior Design Director bij Ripple Effect Studios, heeft laten weten dat er geen Ranked modus en Esports modus aanwezig zullen zijn bij de lancering van Battlefield 2042. De ontwikkelaar wil eerst afwachten of de community deze modi daadwerkelijk mist. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan kan er alsnog besloten worden deze toe te voegen.

“Yeah, so so there’s no plan to have any kind of ranked or esport mode at launch. This is something that obviously we want to hear more about from the community. If again, this — I’m using this phrase a lot — but if that’s something that’s important to the community, we’d like to hear about it, and you know, we’ll kind of see what happens after that.”