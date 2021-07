In 2019 werd het intens mooie Crimson Desert aangekondigd. De game komt van ontwikkelaar Pearl Abyss, ofwel de makers van de populaire MMORPG Black Desert Online. Geen verrassing dus dat Crimson Desert in hetzelfde hokje wordt geplaatst.

Vol met ambities, stak het team de afgelopen jaren hart en ziel in de game. Helaas werd via Twitter aangekondigd dat de game voorlopig geen releasedatum zal krijgen. Maar, niet gevreesd! Ze bevestigen tevens dat de respons van de fans op de gameplaytrailer die vorig jaar getoond werd een bron van motivatie is om nóg beter werk te leveren.

Oftwel: de game gaat niet de koelkast in. De ontwikkelaar heeft gewoon (veel) meer tijd nodig om ervoor te zorgen dat zij het beoogde eindresultaat kunnen behalen en zo de fans niet teleur hoeven te stellen. Ze kunnen ons daardoor geen idee geven wanneer Crimson Desert ongeveer uitkomt.

De beruchte gameplaybeelden waar het MMO publiek wild van werd tijdens The Game Awards in 2020 check je hieronder. Voor meer info, volg je deze link.