Vanaf volgende maand ligt de Director’s Cut van Ghost of Tsushima in de schappen en de release van deze editie betekent heel wat extra content en aanpassingen. Er is al heel wat info vrijgegeven over langverwachte features en addities, zoals je hebt kunnen lezen.

Eén feature die niet genoemd werd, maar kortgeleden ineens opdook, is de lip sync voor de Japanse stemmen. Dit blijkt een PS5 exclusieve feature te zijn en dat riep natuurlijk wat vragen op. Gelukkig wilde Nate Fox, Creative Director bij Sucker Punch, ons daar wel uitleg over geven.

“We’re capable of putting [Japanese lip sync] in because the PS5 SSD let us take some of our cutscenes that, on the original version of the game we had to pre-render, and now, we can do them live. And so the hardware makes a difference,”

Fox gaf ook wat extra uitleg over hoe dat precies in z’n werk gaat. Het grote verschil tussen de PS4- en PS5-versie is dat de cut-scènes op de vorige generatie voorzien moesten worden van pre-rendering. Dat gebeurt allemaal op de achtergrond en dat zorgt ervoor dat de bestanden zo groot worden dat ze zelfs bijna niet op één disc pasten. Bij de PS5-versie gebeurt dit live, waardoor het proces vergemakkelijkt wordt en er geen extra ruimte benodigd is of onnodige laadtijden oplevert.

“It’s real-time rendering. On the PS4 version we would have to pre-render films that we would use to play while we were loading in new chunks of the background. And these films are very, very large. In fact, they’re so large that we just barely got them on disc. But with PS5, because we can do them live rendered, we now can accommodate the extra lip sync.”

Zo, dat is weer een mysterie opgelost.