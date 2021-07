Voor dit najaar staat Horizon: Forbidden West op de agenda en Sony heeft meermaals aangegeven dat Guerrilla Games op schema ligt. Toch is er nog geen releasedatum, omdat beide partijen nog niet zover zijn om dat definitief te bevestigen. En zolang de releasedatum nog onzeker is, bestaat er een kans dat de game naar 2022 gaat.

Jeff Grubb, bekend journalist die vaak met inside informatie komt, heeft in de laatste Giant Bomb show aangegeven dat de release van Horizon: Forbidden West in 2021 nog altijd geen zekerheid is en dat de kans bestaat dat de game naar 2022 gaat. Volgens hem ‘rommelt’ het intern rondom de release van deze game, dus het is vooralsnog even aankijken of Horizon: Forbidden West inderdaad met uitstel te maken krijgt.

Verder meldt Grubb dat de volgende State of Play mogelijk in september zal plaatsvinden. Gezien de historie van Grubb en zijn informatie, valt dit serieus te nemen, maar niets is zeker totdat er een officiële aankondiging volgt.