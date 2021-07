In juni 2020 werd de game Stray aangekondigd voor de PlayStation 5 en pc, maar sindsdien hebben we er weinig van vernomen. BlueTwelve Studio heeft echter niet stilgezeten en ze hebben nu een nieuwe video gedeeld die behoorlijk veel van de game laat zien en dat check je hieronder.

Naast het tonen van nieuwe beelden heeft de ontwikkelaar samen met uitgever Annapurna Interactive ook aangekondigd dat de game op meer platformen zal uitkomen. Zo heeft men de PlayStation 4 toegevoegd aan de lijst systemen waarop Stray zal verschijnen. Een releasedatum is nog niet bekend, maar men mikt op begin 2022.

Lost, alone, and separated from family, a stray cat must untangle an ancient mystery to escape a long-forgotten city. Stray is a third-person cat adventure game set amidst the detailed neon-lit alleys of a decaying cybercity and the murky environments of its seedy underbelly. Along the way, the cat befriends a small flying drone, known only as B12. With the help of this newfound companion, the duo try to find a way out.